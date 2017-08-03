ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО[1].

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Рост выручки во 2 квартале 2017 г. составил рекордные 5% год-к-году;

Рост выручки продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/G и B2O;

Доля Цифрового сегмента [2] в выручке составила 47%;

в выручке составила 47%; Во 2 квартале 2017 г. заметно повысилась маржинальность по OIBDA – до 32,7%, почти в два раза (на 77%) увеличилась чистая прибыль;

Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+13%) и IPTV (+18%);

Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2 квартала 2017 г. на рынке IPTV составила более 80% [3] и на рынке ШПД – около 50% [4] ;

и на рынке ШПД – около 50% ; По итогам 2 квартала 2017 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,7 млн домохозяйств.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2 КВАРТАЛА 2017 Г.

Выручка выросла на 5% до 75,2 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

Показатель OIBDA[5] вырос на 8% до 24,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

Рентабельность по OIBDA выросла до 32,7% по сравнению с 31,6% в 2 квартале 2016 г.;

Чистая прибыль выросла на 77% до 2,8 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

Капитальные вложения[6] составили 12,5 млрд руб. (16,6% от выручки), снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,8 млрд руб. и 20,6% от выручки за 2 квартал 2016г.);

FCF[7] улучшился на 71% до -1,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;

Чистый долг[8] увеличился на 4% с начала года и составил 185,5 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

Основные показатели 2 квартала 2017 г., млн руб.

2 кв. 2017 2 кв. 2016 Изменение, % Выручка 75 166 71 794 5% OIBDA 24 599 22 692 8% % от выручки 32,7% 31,6% Операционная прибыль 11 304 8 271 37% % от выручки 15,0% 11,5% Чистая прибыль 2 826 1 601 77% % от выручки 3,8% 2,2% Капитальные вложения 12 451 14 804 (17%) % от выручки 16,6% 20,6% Чистый долг 185 463 182 533 2% Чистый долг/OIBDA 1,9 1,9 FCF (1 650) (5 744) (71%)

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 Г.

Выручка выросла на 1% до 145,6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

Показатель OIBDA[9] снизился на 3% до 46,2 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,8% в 1 полугодии 2016 г.;

Чистая прибыль выросла на 30% до 6,0 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

Капитальные вложения[10] составили 30,2 млрд руб. (20,7% от выручки), снизившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,8 млрд руб. и 23,4% от выручки за 1 полугодие 2016г.);

FCF[11] улучшился на 52% до -3,9 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

Основные показатели 1 полугодие 2017 г., млн руб.

6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изменение, % Выручка 145 602 144 258 1% OIBDA 46 168 47 362 (3%) % от выручки 31,7% 32,8% Операционная прибыль 19 397 16 773 16% % от выручки 13,3% 11,6% Чистая прибыль 5 976 4 603 30% % от выручки 4,1% 3,2% Капитальные вложения 30 165 33 768 (11%) % от выручки 20,7% 23,4% Чистый долг 185 463 182 533 2% Чистый долг/OIBDA 1,9 1,9 FCF (3 953) (8 171) (52%)

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

«Во втором квартале 2017 года компания добилась сильных результатов, показав положительную динамику по всем основным показателям. Выросли все наши бизнес-сегменты: и розничный, и операторский, и государственный с корпоративным. В результате мы вернулись на траекторию роста по операционной прибыли до амортизации, сумев повысить маржинальность бизнеса в отчетном квартале. Практически удвоили чистую прибыль и значительно улучшили показатель денежного потока. Наши успехи базируются на достижениях в цифровом сегменте бизнеса и утилизации крупнейшей и наиболее разветвлённой сетевой инфраструктуры компании: мы продолжаем «забирать» с рынка львиную долю подписчиков платного ТВ и ШПД, активно продвигаем облачные сервисы, услуги дата-центров и кибер-безопасности, извлекаем синергии из взаимодействия с Tele2 в части совместного использования каналов связи и предлагаем свои сетевые мощности другим операторам связи.

Помимо этого во втором квартале произошло несколько важных событий. Акционеры утвердили дивиденды, уровень которых соответствует реально достигнутым результатам компании в 2016 году. Компания существенно увеличила долю распределяемого свободного денежного потока, демонстрируя тем самым приверженность выполнению основных принципов нашей дивидендной политики, а именно «направлять нашим акционером более ¾ свободного денежного потока, но в любом случае не менее 45 млрд рублей за 3 года», при этом не наращивая долговую нагрузку. Уровень в 5,39 рубля на акцию обеспечивает высокую дивидендную доходность и в целом соответствует действующей в компании политике.

В целом мы очень довольны результатами отчетного квартала и считаем, что набрали хороший темп для дальнейшего развития компании. Мы продолжаем активно смотреть в направлении цифровой трансформации и развития цифровых услуг. В цифровой стратегии на верхнем уровне уже определены зоны роста, которые соответствуют приоритетам дальнейшего развития: это большие данные и искусственный интеллект, биометрические технологии, интернет вещей и промышленный интернет, 5G сети, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность. Главная задача – формировать информационное пространство, основанное на знаниях, на передовых, безопасных и технологически независимых сервисах, необходимых для перехода на новый качественный уровень развития бизнеса».

«Впечатляющие результаты второго квартала 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам с уверенностью подтвердить свой прогноз по году в целом в части основных финансовых показателей. Мы ожидаем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», – добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) во 2 квартале 2017 г. выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,6 млн; Абонентская база сегмента В2С выросла на 5% до 11,8 млн, при этом число абонентов подключенных по оптике выросло на 12% год-к-году до 7,5 млн (63% от абонентской базы); Количество абонентов платного ТВ выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,5 млн домохозяйств; Из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 18% до 4,6 млн подписчиков; Количество абонентов MVNO достигло 0,5 млн; Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% до 19,9 млн.

Количество абонентов (млн): 2 кв. 2017 2 кв. 2016 Изменение % 1 кв. 2017 Изменение, % ШПД 12,6 12,0 5% 12,5 1% Частные пользователи 11,8 11,3 5% 11,7 1% Корпоративные клиенты 0,8 0,7 4% 0,8 0,3% Платное ТВ 9,5 9,0 6% 9,4 1% в том числе «Интерактивное ТВ» 4,6 3,9 18% 4,4 3% Абоненты MVNO 0,5 – 0,2 107% Местная телефонная связь 19,9 21,4 (7%) 20,3 (2%)

[1] Международные стандарты финансовой отчётности.

[2] ШПД + платное ТВ + VPN + VAS и облачные услуги.

[3] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.

[4] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.

[5] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.

[6] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.

[7] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.

[8] Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных вложений (прочие финансовые активы).

[9] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.

[10] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.

[11] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.