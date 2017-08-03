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ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО[1].

 ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

  • Рост выручки во 2 квартале 2017 г. составил рекордные 5% год-к-году;
  • Рост выручки продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/G и B2O;
  • Доля Цифрового сегмента[2] в выручке составила 47%;
  • Во 2 квартале 2017 г. заметно повысилась маржинальность по OIBDA – до 32,7%, почти в два раза (на 77%) увеличилась чистая прибыль;
  • Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+13%) и IPTV (+18%);
  • Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2 квартала 2017 г. на рынке IPTV составила более 80%[3] и на рынке ШПД – около 50%[4];
  • По итогам 2 квартала 2017 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,7 млн домохозяйств.

 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2 КВАРТАЛА 2017 Г.

  • Выручка выросла на 5% до 75,2 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
  • Показатель OIBDA[5] вырос на 8% до 24,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
  • Рентабельность по OIBDA выросла до 32,7% по сравнению с 31,6% в 2 квартале 2016 г.;
  • Чистая прибыль выросла на 77% до 2,8 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
  • Капитальные вложения[6] составили 12,5 млрд руб. (16,6% от выручки), снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,8 млрд руб. и 20,6% от выручки за 2 квартал 2016г.);
  • FCF[7] улучшился на 71% до -1,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
  • Чистый долг[8] увеличился на 4% с начала года и составил 185,5 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.

 Основные показатели 2 квартала 2017 г., млн руб.

  2 кв. 2017 2 кв. 2016 Изменение, %
Выручка  75 166    71 794   5%
OIBDA  24 599    22 692   8%
% от выручки 32,7% 31,6%  
Операционная прибыль 11 304 8 271 37%
% от выручки 15,0% 11,5%  
Чистая прибыль 2 826    1 601   77%
% от выручки 3,8% 2,2%  
Капитальные вложения  12 451    14 804   (17%)
% от выручки  16,6%    20,6%    
Чистый долг 185 463     182 533   2%
Чистый долг/OIBDA 1,9 1,9
FCF (1 650) (5 744)   (71%)

 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 Г.

  • Выручка выросла на 1% до 145,6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
  • Показатель OIBDA[9] снизился на 3% до 46,2 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
  • Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,8% в 1 полугодии 2016 г.;
  • Чистая прибыль выросла на 30% до 6,0 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
  • Капитальные вложения[10] составили 30,2 млрд руб. (20,7% от выручки), снизившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,8 млрд руб. и 23,4% от выручки за 1 полугодие 2016г.);
  • FCF[11] улучшился на 52% до -3,9 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;

 Основные показатели 1 полугодие 2017 г., млн руб.

  6 мес. 2017 6 мес. 2016 Изменение, %
Выручка 145 602  144 258   1%
OIBDA 46 168  47 362   (3%)
% от выручки 31,7% 32,8%  
Операционная прибыль 19 397 16 773 16%
% от выручки 13,3% 11,6%  
Чистая прибыль 5 976    4 603   30%
% от выручки 4,1% 3,2%  
Капитальные вложения 30 165 33 768   (11%)
% от выручки  20,7%    23,4%    
Чистый долг 185 463     182 533   2%
Чистый долг/OIBDA 1,9 1,9
FCF (3 953) (8 171)   (52%)

 Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:

«Во втором квартале 2017 года компания добилась сильных результатов, показав положительную динамику по всем основным показателям. Выросли все наши бизнес-сегменты: и розничный, и операторский, и государственный с корпоративным. В результате мы вернулись на траекторию роста по операционной прибыли до амортизации, сумев повысить маржинальность бизнеса в отчетном квартале. Практически удвоили чистую прибыль и значительно улучшили показатель денежного потока. Наши успехи базируются на достижениях в цифровом сегменте бизнеса и утилизации крупнейшей и наиболее разветвлённой сетевой инфраструктуры компании: мы продолжаем «забирать» с рынка львиную долю подписчиков платного ТВ и ШПД, активно продвигаем облачные сервисы, услуги дата-центров и кибер-безопасности, извлекаем синергии из взаимодействия с Tele2 в части совместного использования каналов связи и предлагаем свои сетевые мощности другим   операторам связи.

Помимо этого во втором квартале произошло несколько важных событий. Акционеры утвердили дивиденды, уровень которых соответствует реально достигнутым результатам компании в 2016 году. Компания существенно увеличила долю распределяемого свободного денежного потока, демонстрируя тем самым приверженность выполнению основных принципов нашей дивидендной политики, а именно «направлять нашим акционером более ¾ свободного денежного потока, но в любом случае не менее 45 млрд рублей за 3 года», при этом не наращивая долговую нагрузку. Уровень в 5,39 рубля на акцию обеспечивает высокую дивидендную доходность и в целом соответствует действующей в компании политике.

В целом мы очень довольны результатами отчетного квартала и считаем, что набрали хороший темп для дальнейшего развития компании. Мы продолжаем активно смотреть в направлении цифровой трансформации и развития цифровых услуг. В цифровой стратегии на верхнем уровне уже определены зоны роста, которые соответствуют приоритетам дальнейшего развития: это большие данные и искусственный интеллект, биометрические технологии, интернет вещей  и промышленный интернет, 5G сети, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность. Главная задача – формировать информационное пространство, основанное на знаниях, на передовых, безопасных и технологически независимых сервисах, необходимых для перехода на новый качественный уровень развития бизнеса».

«Впечатляющие результаты второго квартала 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам с уверенностью подтвердить свой прогноз по году в целом в части основных финансовых показателей. Мы ожидаем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», – добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент –   финансовый директор ПАО «Ростелеком».

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ

  1. Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) во 2 квартале 2017 г. выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,6 млн;
    • Абонентская база сегмента В2С выросла на 5% до 11,8 млн, при этом число абонентов подключенных по оптике выросло на 12% год-к-году до 7,5 млн (63% от абонентской базы);
  2. Количество абонентов платного ТВ выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,5 млн домохозяйств;
    • Из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 18% до 4,6 млн подписчиков;
  3. Количество абонентов MVNO достигло 0,5 млн;
  4. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% до 19,9 млн.

 

Количество абонентов (млн): 2 кв.  2017 2 кв.  2016 Изменение  % 1 кв.  2017   Изменение, %
ШПД  12,6    12,0 5%  12,5   1%
     Частные пользователи  11,8   11,3   5%  11,7   1%
     Корпоративные клиенты 0,8    0,7   4%  0,8   0,3%
Платное ТВ 9,5  9,0 6%  9,4   1%
     в том числе «Интерактивное ТВ»  4,6  3,9 18%  4,4   3%
Абоненты MVNO 0,5   0,2   107%
Местная телефонная связь  19,9    21,4 (7%)  20,3     (2%)

 [1] Международные стандарты финансовой отчётности.

[2] ШПД + платное ТВ + VPN + VAS и облачные услуги.

[3] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.

[4] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.

[5] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.

[6] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.

[7] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.

[8] Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных вложений (прочие финансовые активы).

[9] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.

[10] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.

[11] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.

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