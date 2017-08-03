ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 2 квартал и 6 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО[1].
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
- Рост выручки во 2 квартале 2017 г. составил рекордные 5% год-к-году;
- Рост выручки продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/G и B2O;
- Доля Цифрового сегмента[2] в выручке составила 47%;
- Во 2 квартале 2017 г. заметно повысилась маржинальность по OIBDA – до 32,7%, почти в два раза (на 77%) увеличилась чистая прибыль;
- Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+13%) и IPTV (+18%);
- Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 2 квартала 2017 г. на рынке IPTV составила более 80%[3] и на рынке ШПД – около 50%[4];
- По итогам 2 квартала 2017 г. общее покрытие оптическими сетями доступа достигло 32,7 млн домохозяйств.
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2 КВАРТАЛА 2017 Г.
- Выручка выросла на 5% до 75,2 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
- Показатель OIBDA[5] вырос на 8% до 24,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
- Рентабельность по OIBDA выросла до 32,7% по сравнению с 31,6% в 2 квартале 2016 г.;
- Чистая прибыль выросла на 77% до 2,8 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
- Капитальные вложения[6] составили 12,5 млрд руб. (16,6% от выручки), снизившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,8 млрд руб. и 20,6% от выручки за 2 квартал 2016г.);
- FCF[7] улучшился на 71% до -1,6 млрд руб. по сравнению со 2 кварталом 2016 г.;
- Чистый долг[8] увеличился на 4% с начала года и составил 185,5 млрд руб. или 1,9х показателя Чистый долг/OIBDA.
Основные показатели 2 квартала 2017 г., млн руб.
|2 кв. 2017
|2 кв. 2016
|Изменение, %
|Выручка
|75 166
|71 794
|5%
|OIBDA
|24 599
|22 692
|8%
|% от выручки
|32,7%
|31,6%
|Операционная прибыль
|11 304
|8 271
|37%
|% от выручки
|15,0%
|11,5%
|Чистая прибыль
|2 826
|1 601
|77%
|% от выручки
|3,8%
|2,2%
|Капитальные вложения
|12 451
|14 804
|(17%)
|% от выручки
|16,6%
|20,6%
|Чистый долг
|185 463
|182 533
|2%
|Чистый долг/OIBDA
|1,9
|1,9
|FCF
|(1 650)
|(5 744)
|(71%)
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 2017 Г.
- Выручка выросла на 1% до 145,6 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
- Показатель OIBDA[9] снизился на 3% до 46,2 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
- Рентабельность по OIBDA составила 31,7% по сравнению с 32,8% в 1 полугодии 2016 г.;
- Чистая прибыль выросла на 30% до 6,0 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
- Капитальные вложения[10] составили 30,2 млрд руб. (20,7% от выручки), снизившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,8 млрд руб. и 23,4% от выручки за 1 полугодие 2016г.);
- FCF[11] улучшился на 52% до -3,9 млрд руб. по сравнению с 1 полугодием 2016 г.;
Основные показатели 1 полугодие 2017 г., млн руб.
|6 мес. 2017
|6 мес. 2016
|Изменение, %
|Выручка
|145 602
|144 258
|1%
|OIBDA
|46 168
|47 362
|(3%)
|% от выручки
|31,7%
|32,8%
|Операционная прибыль
|19 397
|16 773
|16%
|% от выручки
|13,3%
|11,6%
|Чистая прибыль
|5 976
|4 603
|30%
|% от выручки
|4,1%
|3,2%
|Капитальные вложения
|30 165
|33 768
|(11%)
|% от выручки
|20,7%
|23,4%
|Чистый долг
|185 463
|182 533
|2%
|Чистый долг/OIBDA
|1,9
|1,9
|FCF
|(3 953)
|(8 171)
|(52%)
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил:
«Во втором квартале 2017 года компания добилась сильных результатов, показав положительную динамику по всем основным показателям. Выросли все наши бизнес-сегменты: и розничный, и операторский, и государственный с корпоративным. В результате мы вернулись на траекторию роста по операционной прибыли до амортизации, сумев повысить маржинальность бизнеса в отчетном квартале. Практически удвоили чистую прибыль и значительно улучшили показатель денежного потока. Наши успехи базируются на достижениях в цифровом сегменте бизнеса и утилизации крупнейшей и наиболее разветвлённой сетевой инфраструктуры компании: мы продолжаем «забирать» с рынка львиную долю подписчиков платного ТВ и ШПД, активно продвигаем облачные сервисы, услуги дата-центров и кибер-безопасности, извлекаем синергии из взаимодействия с Tele2 в части совместного использования каналов связи и предлагаем свои сетевые мощности другим операторам связи.
Помимо этого во втором квартале произошло несколько важных событий. Акционеры утвердили дивиденды, уровень которых соответствует реально достигнутым результатам компании в 2016 году. Компания существенно увеличила долю распределяемого свободного денежного потока, демонстрируя тем самым приверженность выполнению основных принципов нашей дивидендной политики, а именно «направлять нашим акционером более ¾ свободного денежного потока, но в любом случае не менее 45 млрд рублей за 3 года», при этом не наращивая долговую нагрузку. Уровень в 5,39 рубля на акцию обеспечивает высокую дивидендную доходность и в целом соответствует действующей в компании политике.
В целом мы очень довольны результатами отчетного квартала и считаем, что набрали хороший темп для дальнейшего развития компании. Мы продолжаем активно смотреть в направлении цифровой трансформации и развития цифровых услуг. В цифровой стратегии на верхнем уровне уже определены зоны роста, которые соответствуют приоритетам дальнейшего развития: это большие данные и искусственный интеллект, биометрические технологии, интернет вещей и промышленный интернет, 5G сети, робототехника и биотехнологии, радиотехника и электронная компонентная база, информационная безопасность. Главная задача – формировать информационное пространство, основанное на знаниях, на передовых, безопасных и технологически независимых сервисах, необходимых для перехода на новый качественный уровень развития бизнеса».
«Впечатляющие результаты второго квартала 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам с уверенностью подтвердить свой прогноз по году в целом в части основных финансовых показателей. Мы ожидаем рост выручки около 1%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», – добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент – финансовый директор ПАО «Ростелеком».
ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ
- Количество абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) во 2 квартале 2017 г. выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,6 млн;
- Абонентская база сегмента В2С выросла на 5% до 11,8 млн, при этом число абонентов подключенных по оптике выросло на 12% год-к-году до 7,5 млн (63% от абонентской базы);
- Количество абонентов платного ТВ выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,5 млн домохозяйств;
- Из них количество абонентов «Интерактивного ТВ» выросло на 18% до 4,6 млн подписчиков;
- Количество абонентов MVNO достигло 0,5 млн;
- Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 7% до 19,9 млн.
|Количество абонентов (млн):
|2 кв. 2017
|2 кв. 2016
|Изменение %
|1 кв. 2017
|Изменение, %
|ШПД
|12,6
|12,0
|5%
|12,5
|1%
|Частные пользователи
|11,8
|11,3
|5%
|11,7
|1%
|Корпоративные клиенты
|0,8
|0,7
|4%
|0,8
|0,3%
|Платное ТВ
|9,5
|9,0
|6%
|9,4
|1%
|в том числе «Интерактивное ТВ»
|4,6
|3,9
|18%
|4,4
|3%
|Абоненты MVNO
|0,5
|–
|0,2
|107%
|Местная телефонная связь
|19,9
|21,4
|(7%)
|20,3
|(2%)
[1] Международные стандарты финансовой отчётности.
[2] ШПД + платное ТВ + VPN + VAS и облачные услуги.
[3] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.
[4] Данные компании, оценки аналитического агентства TMT Консалтинг.
[5] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.
[6] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.
[7] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.
[8] Здесь и далее чистый долг рассчитывается как общий долг за вычетом денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных вложений (прочие финансовые активы).
[9] Здесь и далее показатель OIBDA рассчитывается согласно Приложению №1.
[10] Здесь и далее показатель капитальных вложений (“CAPEX”) определяется на основании Отчета о движении денежных средств как денежные средства, уплаченные при приобретении основных средств и нематериальных активов.
[11] Здесь и далее FCF определяется на основании Отчета о движении денежных средств как чистые денежные средства от операционной деятельности минус CAPEX, плюс поступления от продажи основных средств и нематериальных активов.
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