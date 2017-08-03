Коллекция Владимиро-Суздальского музея пополнилась еще одним раритетом

Гражданка Италии передала в дар музею дневник своего отца, бывшего военнопленного, находившегося в лагере НКВД № 160. Этот дневник он вел в годы Великой Отечественной войны и во время пребывания в качестве заключенного на территории Спасо-Евфимиева монастыря. Теперь это бесценный документ военной поры.

Лагерь НКВД № 160 размещался за могучими стенами суздальской обители с марта 1943-го по июнь 1946 года. Здесь содержались офицеры вражеских армий, взятые в плен в ходе Сталинградской битвы. Немцы, венгры, румыны… и больше всех итальянцев.

Этому времени посвящен раздел музея «Сплетение судеб». Фотографии, рисунки, дневниковые записи и воспоминания итальянских заключенных из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которые демонстрируются в экспозиции, рассказывают о том, в каких условиях жили люди, чем занимались, о чем мечтали…

Главный интерес вызывают экспонаты, заставляющие задуматься о человеческих взаимоотношениях представителей воюющих держав, подтверждающие важную мысль: в беде национальностей нет.

Не случайно итальянские военнопленные с теплотой вспоминают Россию и Суздаль. Многие из них стали друзьями музея-заповедника, передали ему в дар свои военные реликвии и неоднократно гостили в городе-музее.

Фото: http://shok-darvina.livejournal.com/786482.html?thread=18693682