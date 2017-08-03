На «Лыбеди» поднимут полуторацентнерные снаряды

12 августа на стадионе «Лыбедь» города Владимира состоится фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры». В рамках фестиваля будет проходить командный турнир по силовому экстриму.

Зрители увидят, как спортсмены будут поднимать над головой снаряды весом до 150 кг, переносить на скорость баллоны по 160 кг, поднимать в одиночку автомобили весом до 10 тонн, переносить коромысло весом 400 кг и много интересных и зрелищных упражнений. В турнире примут участие 6 команд, в состав которых входят сильнейшие атлеты России, чемпионы и призеры чемпионатов мира.

Во время праздника будут работать множество интерактивных площадок, гостей мероприятия ждут русские народные игры и забавы, мастер-классы, увлекательная шоу-программа и много всего интересного.

Организаторы обещают также памятный сувенир каждому пришедшему на фестиваль.

Начало в 14.00.

Фото: http://newsmiass.ru/image.php?news=42415&num=41