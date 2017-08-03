Электронное ОСАГО перестало пугать владимирских автолюбителей

«Автогражданка» перестала раздражать автолюбителей в прежних объемах – такой вывод сделал Банк России, подводя итоги работы с обращениями граждан за второй квартал нынешнего года. Банкиры выяснили, что накал народного негодования несколько поутух.

Хотя упрёков к работе страховщиков хватает и по традиции чаще всего граждане недовольны именно их работой, общее количество жалоб снизилось более чем на 10 процентов: с 81 до 69%.

Недовольны прежде всего автолюбители. «Больной мозолью» остаётся ОСАГО. С этой темой приходит 84 процента жалобщиков. Две третьих недовольны применением коэффициента бонус-малус. По мнению водителей, страховщики им занижают (либо неверно рассчитывают) размер скидки за безаварийную езду. А она позволяет сэкономить на полисе ОСАГО до половины от его стоимости.

Надежда Калашникова, управляющий Отделением по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО, призывает водителей в подобных ситуациях не горячиться, а подключать Банк России. «Если автолюбитель заметил, что КБМ указан неправильно, нужно написать обращение в Банк России, который проведет проверку и поможет исправить ситуацию», – поясняет она.

А вот с электронным полисом ОСАГО, судя по всему, разобрались и страховщики, и автолюбители.

Во втором квартале серьезно сократилась доля жалоб на невозможность заключения договора ОСАГО в электронном виде (до 21%). Надежда Калашникова связывает это с повышением уровня компетенции у автовладельцев. «По мере того, как потребители начали осваивать новую форму покупки полиса ОСАГО, число жалоб по данной тематике начало снижаться, а продажи е-ОСАГО существенно выросли. Меньше стали жаловаться и на отсутствие бланков для оформления ОСАГО – количество подобных обращений снизилось до 3%», – заметила она.