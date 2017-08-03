Пенсионерка убила сына-изувера

Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 81-летней жительницы Петушинского района.

Пенсионерка проживала в частном доме вместе с 57-летним сыном. Разведенный мужчина вернулся к матери и жил на ее пенсию.

2 августа женщина с шести часов утра занималась огородом, а потом собрала завтрак сыну. Мужчина, служивший в ВДВ, надел тельняшку, взял у матери 260 рублей и с наставлениями женщины не злоупотреблять спиртным ушел из дома.

Мужчина вернулся домой днем в состоянии алкогольного опьянения и крайне агрессивный. Он стал требовать от матери обед. А на ее сетования «я же просила тебя не напиваться» сыпал в адрес женщины оскорблениями.

Не выдержав, хрупкая женщина маленького роста схватила нож и беспорядочно нанесла сыну два удара, которые оказались смертельными.

В пресс-службе Следкома рассказали, что погибший мужчина не работал, злоупотреблял спиртным, издевался над матерью, часто наносил побои. Чтобы спастись от сына, пенсионерка нередко убегала к соседям.

Со слов родных, женщина – очень добрый, отзывчивый и трудолюбивый человек.

В настоящее время следствием оцениваются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», при этом следствие не исключает переквалификацию действий подозреваемой на убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: http://itd1.mycdn.me/image?id=771801256531&t=20&plc=WEB&tkn=*sU6DpjOpgUZTyXfbzv4nwO1vVa0