Во Владимире растянет меха обладатель «Белого слона»

Во Владимирской филармонии открыта продажа абонементов на новый концертный сезон. Предлагается дюжина абонементов на любой вкус – от подборок редких сочинений до великих инструментальных концертов и оперных шлягеров.

Особой популярностью у владимирцев и гостей нашего города пользуется абонемент «Танеевские музыкальные собрания», в рамках которого зрители воочию могут познакомиться с выдающимися исполнителями современности.

В этом году в программе абонемента, в частности, заявлены обладательница неповторимого голоса в три с половиной октавы, финалистка международного конкурса «Романсиада», участница популярного телевизионного проекта «Голос» Наталья Кириллова; французский пианист-виртуоз и композитор Николя Челоро; баянист с мировым именем, автор прекрасной музыки к современным российским кинофильмам Айдар Гайнуллин (обладатель Национальной кинематографической премии «Ника» и Национальной премии кинопрессы и кинокритики «Белый слон») и многие другие.

Закроются «Танеевские музыкальные собрания» концертом Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра – одного из старейших и уважаемых коллективов России.

Представлены в программе абонементов и лучшие коллективы филармонии: Государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь» им. М. Фирсова, Оркестр русских народных инструментов, Камерный струнный оркестр, ансамбль «Родные напевы».

А Музыкально-просветительский театр Владимирской филармонии подготовил разнообразную программу для детей всех возрастов, которая будет интересна и их родителям.

Покупка абонемента – самый простой способ сэкономить деньги и время при посещении лучших мероприятий Владимирской филармонии. Он всегда дешевле суммы стоимости отдельных билетов на 30-50 %.

Подробности здесь.

Фото: http://www.evtyukhov.com/wp-content/uploads/2015/06/F4A9393.jpg