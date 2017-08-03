Прожиточный минимум вырос почти на 500 рублей

Его размер на душу населения составляет 9760 рублей. Это на 494 рубля выше, чем было в первом квартале текущего года.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10616 рублей, для пенсионеров – 8199 рублей, для детей – 9752 рубля.

Напомним, что эти показатели необходимы для назначения ежемесячных детских пособий, социальных доплат к пенсии и различных разовых выплат, к примеру, на покупку лекарств, лечение.

Фото: https://ok.ru/murmansk.region/topic/66910576217082