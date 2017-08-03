Во Владимире прибавилось препятствий на дорогах

Владимирская мэрия разочаровалась в резиновых искусственных неровностях, которые прежде «стелила» около многих школ, детских садов и поликлиник.

В Центре управления городскими дорогами на опыте убедились, что эти конструкции совершенно ненадежные. При той интенсивности движения машин, а также способу уборки улиц такая они служат не больше года.

Поэтому в ход пошли другие способы. У школы №13 помимо «лежачего полицейского» нарисуют желто-белую светоотражающую «зебру», которую будет хорошо видно и в темное время суток. Более заметными постраются сделать переходы и у других школ города.