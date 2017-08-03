В Коврове дом-памятник может стать новоделом

Двухэтажный, снизу кирпичный, а сверху деревянный дом № 52 по улице Абельмана в Коврове до недавнего времени имел статус памятника градостроительства и архитектуры регионального значения. Известно, что дом-памятник ремонтировать порой куда более затратно, чем даже выстроить новое здание сопоставимого размера.

Тем не менее, на то и существует Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия, дабы из этого наследия хоть что-то осталось для новых поколений, а города, в том числе нашего Владимирского края, не потеряли свое историческое ядро и особенные, присущие только им индивидуальные нюансы в старой застройке.

Дом на Абельмана памятником стал 1 июля 2008 года. В 2014 году он серьезно пострадал от пожара, повредившего второй этаж и фактически уничтожившего крышу. Людей оттуда расселили, а вот аварийное строение несколько лет портило вид одной из центральных улиц в северной части Коврова.

Доли частных лиц дома № 52 выкупил предприниматель Муршудов, но 18 % там оставалось за муниципалитетом. И вот теперь депутаты горсовета на своем последнем июльском заседании с подачи горадминистрации после длительных дебатов дали «добро» (хотя и не единогласно) на выкуп коммерсантом пресловутых 18 %.

Аргументы у чиновников таковы: новый владелец приведет дом в порядок, и улица станет пристойно выглядеть. На официальном сайте мэрии сообщается: «В пользу Муршудова говорит и тот факт, что на месте сгоревшего остова он планирует построить новый объект, который будет соответствовать статусу улицы. Напомним, она является центром исторического ядра Коврова».

Звучит убедительно. Только заместитель главы города Юрий Морозов, курирующий сферу ЖКХ, на том же заседании горсовета объяснил, каким образом Муршудов планирует приводить в порядок дом: он «собирается полностью убрать сгоревший этаж, первый покрыть крышей».

То есть, изначально восстанавливать дом в его прежнем виде новый владелец не будет. Оно, конечно, и без второго этажа лучше, чем сейчас в поврежденном виде. Но если так перестраивать дома в пределах «исторического ядра», то оно попросту перестанет быть таковым.

Для того, чтобы сэкономить на затратах при ремонте, а заодно не заморачиваться с сохранением исторического облика здания, Муршудов добился того, что статус памятника с дома № 52 сняли!

Директор Ковровского музея Ольга Монякова сообщила об этом словно о большом достижении: «Чтобы привести этот дом в порядок, не соблюдая при этом массу ограничений, надо было снять с него статус объекта культурного наследия. И это Муршудову удалось..»

На горсовете прозвучало, что для снятия статуса памятника понадобились заключения трех экспертов, каждое из которых якобы стоит 100 тысяч рублей. Можно добавить, что если бы дом остался памятником, то только проект его капремонта обошелся бы в несколько миллионов рублей, так что даже с затратами порядка 300 тысяч на экспертов новый хозяин здания изрядно выгадал.

Непонятно только, что изменилось с 2008 года, когда указанный дом официально признали памятником? Сотрудники госинспекции ошиблись? А как тогда обстоит дело с остальными 29 объектами, получившими статус памятников в рамках одного и того же приказа (дом на Абельмана стал одним из 30 объектов, получивших в Коврове статус памятника 1 июля 2008 года)? Неужели и их сделали памятниками по ошибке?

Если прецедент получит развитие, то ни памятников, ни исторического ядра в Коврове постепенно вообще не останется. И самое удивительное, что чиновников это радует.

– Сколько муниципалитет ни пытался снять статус объекта культурного наследия с различных зданий, не помню ни одного случая, чтобы нам это удалось, – сообщил вице-мэр Юрий Морозов. – За 12 лет это, кажется, первый прецедент.

Улица Абельмана в том месте, где находится проблемное здание, застраивалась, в основном, в XIX веке. Именно это обстоятельство и придает ей особый колорит, а город оружейников за счет таких улиц имеет свое лицо. Если все старые дома перестроить до неузнаваемости, то это будет новый город. Возможно, красивый и удобный, но другой.

Нельзя не отметить, что и государство, как бы охраняющее объекты-памятники, очень мало делает для того, чтобы помочь в ремонте и спасении исторических зданий. Здесь нужны иные, нежели теперь, «правила игры». Но если памятник разрушится от нехватки средств и нежелания его ремонтировать, или же будет наполовину снесен и перестроен до неузнаваемости, то результат в итоге будет одинаковый: памятник окажется безвозвратно утрачен.

На той же улице Абельмана, к примеру, разрушается и находится в аварийном состоянии после пожара еще один дом-памятник регионального значения под № 40 – бывший особняк ковровского мэра Треумова. И как его спасти – не знает никто. Ремонтировать как памятник – дом окажется «золотым». Идти по ныне проторенной дорожке, как с домом № 52, особняк, скорее всего, превратится в нечто совсем иное. Оставлять как есть – тоже не выход: руины город не красят, а здание разрушится окончательно.

Тем не менее, такие дома надо спасать, причем именно в качестве памятников. Очевидно, что руководствоваться одними лишь соображениями хозяйственной или финансовой целесообразности в случаях, когда решается судьба исторического здания, нельзя. В свое время Золотые ворота во Владимире хотели перестроить под водонапорную башню, а храм Покрова на Нерли и вовсе разобрать на стройматериалы для новой колокольни Боголюбовского монастыря.

Интересно, если бы эти объекты не были всемирно раскрученными памятниками, как бы их участь могла бы сложиться в схожих обстоятельствах теперь?

В том же ряду. В соответствии с Приказом инспекции по охране объектов культурного наследия № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» статус памятников получили сразу 30 зданий в городе оружейников, по большей части в его северной исторической части – на улицах Абельмана, Советской, Першутова, Свердлова, Володарского, Набережной. В списке дом известного ковровского земского деятеля Муратова, дома прежде состоятельных и видных ковровских купцов, в том числе городских голов (мэров Коврова) Герасимова и Сомова, здание реального училища, дом оружейника Владимирова, а также Троицкая церковь нынешнего Знаменского монастыря в центральной части города и возведенный в 1930-е гг. жилой дом у центральных проходных Завода имени В. А. Дегтярева. Доля этих «выявленных» памятников и поставленных на учет в качестве охраняемых объектов летом 2008 года высока (почти 41 % от общего числа в Коврове), так как вплоть до недавнего времени всего их, по данным госинспекции, значилось 74.