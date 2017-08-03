На пожаре во Владимире спасли семерых человек

Возгорание произошло накануне днем на улице Лермонтова

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Сообщение о пожаре в квартире дома №28 по улице Лермонтова поступило на пульт спасателям в 13.24. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона.

Горела квартира на первом этаже в двухэтажном жилом доме. Подъезд заволокло едким дымом. В горящей квартире огнеборцы никого не обнаружили, а вот из окон второго этажа доносились крики о помощи.

Пожарные использовали трёхколенную лестницу. С ее помощью были спасены двое детей и двое взрослых. Затем пожарные  при помощи спасательного устройства вывели в безопасное место ещё троих человек со второго этажа, оказавшихся в дымовой ловушке. Ещё 20 человек были эвакуированы.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на площади пятнадцати квадратных метров. На пожаре работало четыре звена пожарных-газодымозащитников. Всего от МЧС были привлечены 20 человек и 6 единиц техники.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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