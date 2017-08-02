Во Владимире ипотека пошла в гору

В нынешнем году владимирцы оформили 233 ипотечных договора на общую сумму 222 миллиона рублей. Средняя сумма ипотечного займа – около миллиона рублей. По данным статистики, средняя процентная ставка – 10,4%.

Городской ипотечный фонд может предложить и меньший процент, но строго по программам. Например, по программе, которая софинансируется за счет областного бюджета. В ней могут принять участие молодые семьи с детьми. Ставка по кредиту – от 6,25%.

Кстати, несмотря на закрытие программы «Жилье для российской семьи», начатые проекты продолжают работать. Во Владимире в Пиганово и Сновицах-Веризино все еще можно купить квартиры дешевле 33 тысяч рублей за квадратный метр.

В программу «Жилье для российской семьи» включено 564 владимирские семьи, которые заключили с застройщиками 308 договоров долевого участия.