Владимирских школьников пригласят на укол

Владимирские медики получили 270 тысяч доз вакцин для иммунизации взрослого населения и 50 тысяч доз – для детей.
Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, это 57% от потребности нашего региона. В этом году планируется привить от гриппа 560 тысяч жителей области, что составляет 40% населения.
В облздраве сообщают, что поступили отечественные инактивированные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Они безопасны и имеют минимум противопоказаний. При этом иммунобиологические препараты формируют стойкий иммунитет, обеспечивающий надежную защиту от гриппа.
Традиционно в этом сезоне будут вакцинированы дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.
Прививки будут сделаны бесплатно за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Для того чтобы привиться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Департамент здравоохранения обращает внимание жителей региона, что своевременное проведение иммунопрофилактики – основа ее эффективности. Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года.
Фото: http://www.tvs-media.ru/images/stories/news/2015/12/15/vak.jpg
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