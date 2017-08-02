Владимирских школьников пригласят на укол

Владимирские медики получили 270 тысяч доз вакцин для иммунизации взрослого населения и 50 тысяч доз – для детей.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, это 57% от потребности нашего региона. В этом году планируется привить от гриппа 560 тысяч жителей области, что составляет 40% населения.

В облздраве сообщают, что поступили отечественные инактивированные вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Они безопасны и имеют минимум противопоказаний. При этом иммунобиологические препараты формируют стойкий иммунитет, обеспечивающий надежную защиту от гриппа.

Традиционно в этом сезоне будут вакцинированы дети с шестимесячного возраста, беременные, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы и лица старше 60 лет.

Прививки будут сделаны бесплатно за счет средств федерального бюджета в рамках Национального календаря профилактических прививок. Для того чтобы привиться, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.

Департамент здравоохранения обращает внимание жителей региона, что своевременное проведение иммунопрофилактики – основа ее эффективности. Защитный эффект от иммунизации наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года.

Фото: http://www.tvs-media.ru/images/stories/news/2015/12/15/vak.jpg