На фестивале лоскутного шитья разыграют путевку в Японию

В эти дни по всему городу пройдут выставки, которые покажут красоту и уникальность женского рукоделия, называемого во всем мире пэчворк или квилтинг. На фестиваль «Душа России» приедут участники и гости разных национальностей из многих стран, ведь лоскутное шитьё популярно во всем мире. В период проведения фестиваля состоится более ста мастер-классов, обучающих программ и лекций.

«Связь времён. Из прошлого в будущее» – такова тема главного конкурса суздальского лоскутного фестиваля 2017 года. Конкурсные работы будут представлены на новой большой выставочной площадке в ГТК «Суздаль». Наградой победителю станет поездка в Японию на один из лучших международных квилт-фестивалей, проходящий в Токио.

В День города Суздаля, 12 августа, на Торговой площади пройдут «Ярмарка рукоделия», выступления детских театров моды и большой праздничный концерт. За Торговыми рядами вдоль реки Каменки будет работать «блошиный рынок» для рукодельниц. А в 13.00 по центральной улице Суздаля пройдет костюмированное шествие, в котором примут участие жители города и его гости. В городской библиотеке, в церкви Параскевы Пятницы, в Торговых рядах и еще на ряде площадок будут работать выставки лоскутного шитья. Завершится День города большим концертом и праздничным фейерверком.

13 августа большая и интересная программа ожидает тех, кто с утра окажется в суздальском Музее деревянного зодчества. Два удивительно красивых события – арт-проект «Лоскутное поле» и шоу-показ «Мода в стиле пэчворк» – будут объединены на одной площадке. В рамках шоу-показа будут представлены наряды и костюмы, созданные с использованием традиционных и новых техник лоскутного шитья. Проект «Лоскутное поле», в рамках которого на поле выкладывается множество разнообразных квадратных лоскутных панно, с каждым годом становится все масштабнее.

Международный фестиваль лоскутного шитья «Душа России» проводится при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Владимирской области, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, администрации города Суздаля и Ассоциации мастеров лоскутного шитья России.

Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте.

Фото: http://moe-pohudenie.ru/cat/img/817045.jpg