Владелица Мстёры отправилась за мужем на Колыму

Екатерина Ивановна – урожденная княжна Ромодановская, последний потомок знаменитого рода князей Ромодановских-Стародубских, выходцев из пределов нынешнего Владимирского края, которым, в частности, принадлежала ныне всемирно известная Мстера.

Екатерина Головкина-Ромодановская по собственной воле отправилась в ссылку за осужденным супругом в далеком 1741 году (причем осудили его как раз в декабре!) – на целых 85 лет раньше жен декабристов. А местопребыванием четы Головкиных стало даже не Забайкалье, не окрестности Иркутска или Красноярска, а далекая Колыма, которая и в XX веке являлась символом одного из самых суровых мест заключения. Задолго до героя кинокомедии «Бриллиантовая рука» графиня Головкина могла бы сказать своим современникам: «Будете у нас на Колыме – милости просим!» Там она провела целых 14 лет, причем никогда не знала, сумеет ли когда-нибудь выбраться оттуда.

Брак по любви

Ровно 295 лет назад в 1722 году в Москве состоялась роскошная свадьба: князь-кесарь князь Иван Федорович Ромодановский, наиболее титулованный и высокопоставленный сподвижник Петра Великого, выдал свою единственную дочь 22-летнюю княжну Екатерину за сына канцлера (то есть министра иностранных дел) графа Гавриила Ивановича Головкина, 23-летнего Михаила.

На свадебных торжествах первыми гостями были царь Петр I и его супруга императрица Екатерина Алексеевна, присутствовала вся знать – как новая, из числа «птенцов гнезда Петрова» во главе с князем Меншиковым, так и старая: князья Ромодановские считались признанными лидерами старомосковского боярства. Затем молодожены отправились в длительное заграничное путешествие. Молодой граф Головкин сначала состоял при российском посольстве в Берлине, потом – в Париже.

Граф Михаил и княжна Екатерина составили идеальную пару. В отличие от многих других «династических» семейных союзов детей высокопоставленных лиц, это был брак по любви. Красивые, богатые, знатные молодые люди, казалось, были созданы для счастливой беспроблемной жизни и их трагическую судьбу тогда никто мог предугадать.

В оппозиции к немцам

После кончины Петра Великого при его вдове императрице Екатерине I, а потом при внуке императоре Петре II и Головкины, и Ромодановские сохранили свое положение. А когда в 1730-м году воцарилась племянница Петра I императрица Анна Иоанновна, то графиня Екатерина Ивановна, как двоюродная сестра новой царицы, со своим мужем вошла в ближайшее окружение государыни.

Граф Михаил Головкин стал сенатором, потом был назначен вице-канцлером, возглавил Монетную канцелярию, а позже стал еще и кабинет-министром – по современным меркам чем-то вроде первого вице-премьера. При этом молодой Головкин был в оппозиции к находившимся в фаворе у царицы немцам (во главе с печально памятным герцогом Бироном), возглавляя «патриотическую» партию.

Однако борьба с Бироном в итоге окончилась очередным дворцовым переворотом. К власти пришла дочь Петра Великого императрица Елизавета Петровна. Несмотря на то, что ее отец и мать ценили и любили семейство Головкиных, новая царица инициировала суд над графом Михаилом Головкиным, а фактически – расправу над ним.

Стойкая женщина

Причиной опалы называли якобы перехваченное Елизаветой Петровной письмо племяннице императрицы Анне, в котором Головкин предлагал заточить дочь Петра в монастырь. Не исключено, что это была фальшивка.

Тем не менее, в декабре 1741 года Михаил Головкин был осужден и приговорен к смерти. Правда, потом императрица помиловала изменника: его лишили графского титула, всех чинов и состояния и отправили на вечную ссылку в Сибирь, причем в самый ее дальний уголок – в селение Ярмонгу на Колыме, что ныне город Среднеколымск.

При этом царица объявила графине Екатерине Ивановне, что не считает ее в чем-либо виновной, оставляет ей звание придворной статс-дамы и дает позволение жить, где пожелает. Но дочь к тому времени уже давно покойного князя-кесаря показала характер.

«Я любила своего мужа в счастье, люблю его и в несчастье и одной милости прошу, чтобы с ним быть неразлучно», – так ответила она на милость императрицы.

Разгневанная царица повелела отнять у Головкиной-Ромодановской всё – имения, деньги и даже вещи. Видимо, расчёт делался на то, что оставленная без шубы 40-летняя женщина в Сибирь ехать побоится и «сломается». Но Екатерина Ивановна оказалась человеком стойким.

Ссылка и заточение

В последний момент светский знакомый Головкиных граф Григорий Чернышев дал опальной графине овечий тулуп и 22 рубля деньгами – по тем временам довольно приличную сумму, что позволило Головкиным добраться до места ссылки живыми. Чернышев рисковал сам оказаться в ссылке, но императрица, узнав о его хлопотах, проявила великодушие, и доброе дело осталось для графа без неприятных последствий.

Путешествие до Ярмонги заняло несколько месяцев. Там супругов Головкиных поместили в специально приготовленном доме, где находился вооруженный караул. Бывший граф Головкин провел в ссылке 13 лет. Ему дозволялось выходить на прогулки и по воскресеньям посещать церковь, но только в сопровождении конвоя. Когда-то несметно богатые счастливцы жили впроголодь: казна выдавала им лишь немного муки, да и то невысокого качества.

Гроб в доме

Племянник Михаила Головкина позже вспоминал о рассказах Екатерины Ивановны: «Г-жа Головкина мне потом часто рассказывала, как они сначала питались дикими кореньями и малоизвестными снадобьями, которые им доставляли шаманы, или жрецы кочующих в этих обширных и пустынных странах инородцев».

Местные жители приносили ссыльным речную рыбу. Княжна Ромодановская и графиня Головкина (ее титулов не лишили) сама стряпала, ходила за водой, стирала, убиралась в скудном жилище. Так текли годы. Михаил Головкин тяжело болел, его жена самоотверженно ухаживала за ним. Спустя несколько лет в Ярмонгу чудом пробрались двое преданных слуг графской четы, доставив теплые вещи, посуду и небольшую сумму денег, чем очень поддержали изгнанников.

Все это время власти с иезуитским коварством подчеркивали, что Екатерину Ивановну никто на краю земли не держит, и она вольна уехать в Москву или даже в Санкт-Петербург в любое время! Однако измученная, но несогнувшаяся женщина отвергала все посулы.

В ноябре 1755 года Михаил Головкин скончался в 56-летнем возрасте. Его 55-летняя вдова, которой вновь предложили покинуть Колыму, заявила, что уедет оттуда только вместе с мужем – пусть с мёртвым.

Местные власти разрешения на вывоз тела дать не могли. Екатерина Ивановна с помощью местных жителей забальзамировала труп супруга, поместила гроб с его останками в устроенной при ее доме часовне, и стала ждать.

Милость императрицы

Только через год пришла бумага с разрешением от имени императрицы. В конце 1756 года Екатерина Ромодановская-Головкина отправилась с Колымы в Москву. Там она похоронила мужа в Георгиевском монастыре (между Тверской и Большой Дмитровкой), где находилась фамильная усыпальница князей Ромодановских.

Другая усыпальница Ромодановских, еще более древняя, находилась в Мстёре, но, побывав там лишь проездом, последняя из этой ветви потомков великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо повезла умершего мужа в первопрестольную. Видимо, из принципа.

Она осталась жить в Москве, хотя после конфискации ее имений существовать могла лишь подачками дальних родственников. Детей у Головкиных не было. Хорошо еще, что власти вернули Екатерине Ивановне московский дом ее отца.

Москвичи оценили поведение последней княжны Ромодановской тем, что оказывали ей величайшее почтение и огромное уважение. Сменившая на престоле Елизавету мудрая императрица Екатерина II, узнав о положении Ромодановской-Головкиной, пожаловала ей пенсию в 4000 рублей в год (по тому времени огромная сумма) и 4000 душ крепостных крестьян в виде частичной компенсации за отобранные прежде богатства.

И хотя прежнего состояния дочь князя-кесаря не вернула, такое внимание Екатерины II позволило ей остаток дней провести безбедно и широко заниматься благотворительностью.

Жертвенная любовь

«Она жила с величавой простотой древних бояр и принимала во всякое время всех, кто желал ее видеть; и все шли к ней, как на поклонение национальной святыне», – писал современник.

Княгиня Ромодановская, как ее звали москвичи (хотя она была лишь княжной), забывшие ее графский титул и видевшие в ней последнюю представительницу легендарного рода, прожила 91 год.

Ровесница XVIII века, она скончалась в 1791 году, почти 70 лет спустя после своей свадьбы, когда ни одного из присутствовавших там лиц давно не было в живых, и когда уже появились на свет многие из будущих декабристов. На ней закончилась многовековая история славного рода князей Ромодановских, самым тесным образом связанная с владимирской землей.

Екатерина Ивановна Ромодановская, образец высокой жертвенной любви, непоколебимой верности и несгибаемой стойкости, заслуживает благодарной памяти потомков. А мы, владимирцы, можем по праву гордиться, что мы с ней – земляки.

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