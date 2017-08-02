Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ»

Во втором квартале 2017 года абоненты компании заказали для просмотра 1 716 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, что на 21% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
Одно из преимуществ сервиса «Видеопрокат» в том, что по цене одного билета в кинозал контент может посмотреть вся семья, и не по одному разу. Есть возможность взять фильм или сезон сериала в аренду (неограниченное количество просмотров в течение 48 часов) или приобрести в постоянное пользование.
ТОП-5 самых популярных фильмов по количеству просмотров в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года:
|Зарубежного производства
|Российского производства
|1. Босс-молокосос
|1. Защитники
|2. Моана
|2. Притяжение
|3. Зверопой
|3. Три богатыря и Морской царь
|4. 2+1
|4. Гуляй, Вася!
|5. Тролли
|5. Кухня. Последняя битва
«Ростелеком» стремится к тому, чтобы новое лучшее мировое и российское кино в самые короткие сроки стало доступно зрителям «Интерактивного ТВ». Нередко премьеры появляются в нашем сервисе уже через две недели после старта проката в кинотеатрах. Рейтинг по количеству просмотров фильмов в «Видеопрокате» во втором квартале 2017 года еще раз показывает, что повышенным спросом пользуется кино для просмотра с детьми. Наша команда с особым вниманием и удовольствием занимаемся подбором контента для юной аудитории, что, как мы видим, нравится и детям, и родителям», – отметил директор по контентной политике ПАО «Ростелеком» Андрей Голованов.
Фото: http://www.yugopolis.ru/news/telekanal-trick-poyavilsya-v-interaktivnom-tv-ot-rostelekoma-98835
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