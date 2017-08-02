Скутеристов оштрафуют за отсутствие прав и шлема

Во Владимирской области проходит профилактическая операция «Скутер». В связи с чем управление ГИБДД решило провести внеплановые проверки на дорогах. В центре внимания – нарушители на мопедах и скутерах. Погожих дней в летний период было не так много, но их хватило на то, чтобы дорожная статистика пополнилась авариями с участием мопедов и скутеров. В 14 таких авариях погибли двое человек и еще 14 были травмированы.

Зачастую за руль мопедов и скутеров садятся школьники, хотя по правилам дорожного движения это позволено только молодым людям старше 16 лет. Многие подростки совершенно не думают о том, что скутер – транспортное средство и для него действуют те же ПДД, что и для автомобилей, а у водителей – равнозначные обязанности и ответственность. И пусть скутеристов еще не заставили сдавать на права, но знать правила они должны.

Инспектора ДПС на совершеннолетних водителей мопедов оформят протоколы за отсутствие шлема. 500 рублей заплатить придется. С подростками разговор будет проходить в комиссии по делам несовершеннолетних. Штраф за них будут платить родители.