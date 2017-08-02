Фура спровоцировала ДТП под Судогдой

Сразу четыре автомобиля пострадали в аварии

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По предварительной информации регионального управления ГИБДД, происшествие произошло вчера около 15.15 на 184-м км автодороги М-7 «Волга» в Судогодском районе. 52-летний житель Республики Беларусь, управляя автомобилем марки «Скания», не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую «ГАЗель» под управлением 23-летнего жителя Камешково.

После столкновения фура  выехала на «встречку» и столкнулась с  «Мерседесом».  Легковушка в свою очередь совершила наезд на «КамАЗ».

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Мерседес», 55-летняя жительница Кировской области. Женщина помещена в реанимацию с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

Фото: http://www.gibdd.ru/r/33/news/3432346/

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