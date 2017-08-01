По традиции 1 августа стартует сезон продажи арбузов и дынь. Сегодня Роспотребнадзор дал свои рекомендации по выбору бахчевых.

Санитарные врачи напоминают: категорически не стоит выбирать арбузик или дыньку, которые продают вдоль автодорог, на необорудованных торговых местах. Подобное, во-первых, запрещено законом, а во-вторых, важно помнить еще и о том, что арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. Места продажи бахчевых должны проходить санитарную экспертизу.

Поэтому в каждом городе есть свой список торговых точек, где разрешена торговля арбузами и дынями. В таких точках у продавцов должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность бахчевых культур. Это – сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы. Кроме того, у самого продавца должна быть медкнижка, а на рабочем месте – информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

К условиям хранения арбузов также есть особые требования. Их накрывают тентом, убирают в специальные контейнеры. Роспотребнадзор категорически против арбузных либо дынных развалов прямо на земле.

Вниманию любителей вкусить спелые ягоды по-быстрому! Санитарные врачи предупреждают: вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено – в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Что же касается выбора удачного плода – сахарного и свежего, то специалисты предлагают их, прежде всего, пристально изучить. Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой.Если ноготь легко протыкает арбузную кожу – значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие.

После лицезрения плода переходим к действиям. Хороший арбуз узнаётся по звуку. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст.

Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов, обращают внимание санитарные врачи. Ягоды одной степени зрелости не слишком отличаются размерами. Они советуют придерживаться правила «золотой середины»: выбирать арбузы среднего размера.

Дыни выбирают по тем же правилам, но есть и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это признак того, что дыня незрелая. Если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Но в любом случае их обязательно нужно мыть – теплой водой с мылом, поскольку частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Если сразу весь арбуз и дыню съесть не удалось, то оставшиеся лакомые куски хранить надо только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть – можно получить пищевое отравление.

В Роспотребнадзоре напоминают: достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но обратите внимание на следующие моменты. Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Несмотря на впечатляющий набор витаминов и полезных веществ, при поедании арбузов и дынь важно знать чувство меры. Особенно когда угощаете ими маленьких детей, подчёркивают санитарные врачи.

фото: Sev.life