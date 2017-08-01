Мнимая онкобольная выцыганила у знакомого больше миллиона

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, летом 2015 года женщина задумала обогатиться за счет знакомого. У того были крупные сбережения, и она об этом знала. Дама соврала, что у нее онкологическое заболевание, и попросила денег на лечение.
Из чувства жалости к женщине и её маленьким детям мужчина с июня по октябрь 2015 года передал ей более одного миллиона рублей, часть из которых являлись его личными накоплениями, а часть полученными в долг у знакомых и в банках.
Женщина пыталась оправдаться, но, соглашаясь с позицией прокурора, Кольчугинский городской суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В связи с тем, что у осужденной есть малолетние дети, судом применена отсрочка реального исполнения наказания.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: https://ura.news/images/news/upload/articles/
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.