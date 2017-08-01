Мнимая онкобольная выцыганила у знакомого больше миллиона

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, летом 2015 года женщина задумала обогатиться за счет знакомого. У того были крупные сбережения, и она об этом знала. Дама соврала, что у нее онкологическое заболевание, и попросила денег на лечение.

Из чувства жалости к женщине и её маленьким детям мужчина с июня по октябрь 2015 года передал ей более одного миллиона рублей, часть из которых являлись его личными накоплениями, а часть полученными в долг у знакомых и в банках.

Женщина пыталась оправдаться, но, соглашаясь с позицией прокурора, Кольчугинский городской суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В связи с тем, что у осужденной есть малолетние дети, судом применена отсрочка реального исполнения наказания.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: https://ura.news/images/news/upload/articles/