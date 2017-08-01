Во Владимирской области объем выдачи кредитов на подержанные авто вырос в 4 раза

Самыми популярными марками программы являются Lada, Kia, Chevrolet Niva, Hyundai, УАЗ.

Программа госсубсидирования продолжает оставаться основным драйвером продаж автомобилей. По итогам 1 полугодия 2017 г. в регионе ВТБ24 выдал льготных автокредитов на сумму более 151,8 млн. рублей, что почти на четверть больше, чем годом ранее. Средняя сумма кредита в рамках программы в регионе составляет 449 тыс. рублей.

Всего ВТБ24 во Владимирской области за 1 полугодие 2017 г. выдал более 446 автокредитов на сумму 227,6 млн. рублей. 12% от общего количества автокредитов приходится на автомобили с пробегом. В 1 полугодии 2017 года объем выдачи кредитов на подержанные авто вырос в 4 раза – до 19,6 млн. рублей. В данном сегменте клиенты чаще выбирают марки Chevrolet Niva, Volkswagen, Ford, Nissan.

«Более 99% кредитов выдано на покупку машин в автосалонах Владимира. Из общего количества выданных банком автокредитов: 23% клиентов оформляют на приобретение внедорожников, 73% клиентов тратят заемные средства на покупку легковых автомобилей, остальные 4% – это кредиты на грузовые машины. Мы уверены, что в ближайшей перспективе и рынок автопродаж, и автокредитования продолжат активно расти», – отметил заместитель управляющего региональным подразделением ВТБ24 Михаил Крюков.