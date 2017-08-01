Подъезд к Суздалю закольцевали

О радикальном решении о закрытии сквозного проезда в Суздаль на оживленной федеральной трассе жителям Владимирской области «Призыв» сообщил месяц назад. Руководство ФКУ “Упрдор Москва – Нижний-Новгород” пошло на такой шаг ради обеспечения безопасности дорожного движения.

По информации ФКУ, за два года на перекрестке подъездных дорог к городам Иваново и Суздаль произошло 14 аварий, в результате которых один человек погиб и 16 были травмированы.

Новое кольцевое движение высоко оценили в региональном управлении ГИБДД. Главный госинспектор области Александр Новиков уверен, что новая схема положительно скажется на безопасности дорожного движения. Нет опасных левых поворотов, никто не старается проскочить и вклиниться в плотный поток автомобилей.

Из-за изменения схемы движения время проезда водителей изменится незначительно – добавится пара лишних минут.