Владимирцы чаще страдают гипертонией, диабетом и ожирением

За это время более 125 тысяч владимирцев прошли диспансеризацию в медицинских организациях амбулаторно-поликлинического звена, что составляет 46,7% от намеченного плана.

Как рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, в ходе диспансеризации впервые выявлено 14,5 тысячи случаев заболеваний, в том числе 11384 – гипертонии, 1396 – сахарного диабета, 1046 – ожирения, 209 – ишемической болезни сердца, 213 – новообразований. Более 6500 пациентов взяты под диспансерное наблюдение.

Почти 43 тысячи пациентов были направлены на второй этап диспансеризации и прошли консультации и дополнительные диагностические исследования.

Напомним, что для каждого взрослого владимирца диспансеризация проводится один раз в три года. В текущем году пройти ее могут жители региона-33, рожденные в следующих годах: 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства.

Фото: http://misanec.ru/2016/04/06/42-tysyachi-zhitelej-ulyanovskoj-oblasti-proshli-dispanserizatsiyu-s-nachala-goda-2/