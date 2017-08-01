Банк ВТБ профинансировал инвестиционный проект холдинга «Алтайлес»

Банк ВТБ открыл кредитную линию ООО «Павловский ДОК», входящему в холдинговую компанию «Алтайлес», в объеме 3 млрд рублей сроком на 5 лет для реализации инвестиционного проекта. В настоящий момент компания осуществляет строительство деревообрабатывающего завода по производству МДФ в городе Павловск Алтайского края. Планируемый объем инвестиций в проект составит более 3 млрд рублей. В рамках кредитной линии в первом полугодии 2017 года предоставлены кредитные средства в сумме 300 млн рублей. Средства направлены компанией на приобретение новейшего оборудования для обработки древесины.

Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: «Банк ВТБ активно участвует в поддержке реального сектора экономики, и в том числе лесоперерабатывающей отрасли. Предоставленные средства позволят компании осуществить свои планы и укрепить позиции на рынке производства лесной продукции высокого класса».

Генеральный директор холдинга «Алтайлес» Иван Ключников прокомментировал: «Своевременное среднесрочное финансирование проекта со стороны банка ВТБ позволило оперативно приобрести высокотехнологичное оборудование для строящегося завода. Мы рассчитываем, что строительство современного завода позволит компании выйти на новые рынки сбыта и расширить номенклатуру производимого ассортимента продукции. Отмечу, что инвестиции в новое производство на текущий момент в компании составляют более 5 млрд рублей, что подтверждает наш высокий потенциал для развития».