4G от Теlе2: на скорости с комфортом

– Рынок мобильной связи сейчас находится на стадии масштабных изменений. Для абонента самым доступным и удобным средством общения с близкими и друзьями становится интернет, – с этих слов 26 июля начал встречу с журналистами коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2 Алексей Гелецкий.

И действительно, согласно данным аналитической компании Mediascope (бывшая TNS), только за апрель россияне суммарно провели в интернете 945,5 млн минут. Это почти 1799 лет!

«Смартфон стал не только средством общения, но и носит функцию развлекательного устройства, а для многих является рабочим инструментом для решения вопросов бизнеса», – подчеркнул Алексей Гелецкий. – «Так, только за последний год абоненты Tele2 во Владимирской области стали скачивать на 253% больше интернет-трафика. Это и определило необходимость запуска сети четвертого поколения в регионе».

При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia. Как уточнили представители компании, сети 2G, 3G и 4G во Владимирской области построены на оборудовании одного вендора, а это позволяет вести качественный мониторинг и быструю настройку сети.

– Первые базовые станции 4G были запущены в тестовом режиме еще 6 июля, – рассказал директор владимирского филиала Tele2 Юрий Рогожкин. – Так, до официального запуска сети мы анализировали активность абонентов и могли при необходимости проводить финальные настройки. 17 июля услуги скоростного интернета стали доступны для 80% населения региона.

По словам Юрия Рогожкина, итоги работы LTE-сети с первых дней показали её востребованность. «Всего за несколько суток через нее прошло 18% интернет-трафика», – говорит он. – «Его генерируют самые активные наши клиенты, и мы рады, что они – с нами».

Протестировать интернет 4G Tele2 могли все журналисты, присутствовавшие на пресс-конференции. Компания организовала интерактивные зоны, где при помощи 4G можно было «окунуться» в виртуальную реальность и прокатиться, к примеру, на американских горках, или, пройдя интересный онлайн-тест, узнать свою степень интернет-зависимости.

Чтобы и вам оценить все преимущества интернета 4G от Tele2 – проверьте, поддерживают ли ваш смартфон и SIM-карта работу в сети LTE. К слову, если вы подключались к Tele2 не позднее, чем пару лет назад, то велика вероятность, что ваша SIM-карта соответствует новому стандарту. А чтобы уточнить эту информацию, достаточно набрать с телефона команду *156# и нажать клавишу вызова. После чего Tele2 пришлёт соответствующее информационное сообщение. В случае необходимости вы можете бесплатно поменять SIM-карту на вариант нового образца в любом салоне связи Tele2. Не забудьте только заранее скопировать контакты.

На пресс-конференции Tele2 представители компании обратили внимание на то, что тарифы оператора по-прежнему остаются удобными и доступными. Они включают ряд выгодных преимуществ: бесплатные звонки на номера Tele2 всей России, бесплатное общение в популярных соцсетях и мессенджерах. Интернет в поездках тарифицируется так, как дома. А остатки гигабайтов, минут и SMS переносятся на следующий месяц.

До 17 октября воспользоваться мобильным интернетом в сети 4G Tele2 можно на особо выгодных условиях. При подключении с тарифами «Мой разговор», «Мой онлайн» или «Мой онлайн+» владимирцы получат удвоенный пакет интернет-трафика в сети 4G. А при покупке современных смартфонов Tele2 с поддержкой LTE жители региона могут получить бонус до 1000 рублей на мобильную связь.

Но это еще не все новые возможности – с 24 по 27 августа жители Владимира смогут нестандартным образом оценить качество и скорость мобильного интернета 4G Tele2. В эти дни в городском парке откроет двери мобильный LTE-кинотеатр оператора. Вход для клиентов Tele2 бесплатный, а хорошее настроение и попкорн включены.

Однозначно, сеть четвертого поколения Tele2 открывает множество новых возможностей для жителей нашего региона – быстрое скачивание файлов, просмотр видео в HD-качестве, участие в онлайн-играх, прослушивание музыкальных треков и многое другое стало удобнее и доступнее.