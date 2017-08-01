Владимирцам еще неделю сидеть без горяченькой

АО «ВКС» «Владимиргортеплосеть» информирует, что в связи с большим объемом работ по устранению дефектов, выявленных в результате гидравлических испытаний, сроки включения горячей воды переносятся:

на 2 августа для абонентов, проживающих по адресу: ул. Б. Московская, д.67;

на 7 августа для абонентов, проживающих по адресам:

пр-кт Строителей: 3/7, 4, 4а, 5а, 6, 6а, 7а, 7-б, 7в, 7г, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16-б, 18, 18а, 20, 20-б, 22, 22а;

ул. Чернышевского: 3;

на 10 августа для абонентов, проживающих по адресам:

ул. 850-летия: 4а, 6;

ул. Асаткина: 2а, 2-б, 4/6, 8;

ул. Белоконской: 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 13, 13а, 13-б, 14, 15, 15а, 15-б, 15в, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25;

ул. Гастелло: 2;

ул. Горького: 72, 74, 76, 78, 80, 82, 81, 83, 85, 85а, 85-б, 87, 87а, 87-б, 89, 91, 93, 95, 95а, 97;

ул. Лакина: 1, 3;

ул. Луговая: 20;

ул. Молодежная: 1, 2, 4;

ул. Никитина: 2-б;

ул. Студенческая: 6г,6д;

пр-кт Строителей: 2а, 2-б.

Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Фото: http://finobzor.ru/uploads/images/2016/036/org_jnoq275.jpg