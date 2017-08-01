Жалоба признана необоснованной

31 июля 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «НовоСтрой» (г.Москва) на положения аукционной документации на выполнение работ по текущему ремонту помещений оперблока здание корпус главный на 600 мест, стр.7, литер Б, 2-й этаж, с монтажом специализированного оборудования, производством пусконаладочных работ, проверкой эффективности работы вентиляции, вводом в эксплуатацию оборудования и обучением персонала для нужд ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В частности при выборе способа обеспечения контракта в виде предоставления банковской гарантии участнику закупки фактически не представляется возможным установить срок действия банковской гарантии, поскольку заказчиком изначально не установлен срок действия контракта.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «НовоСтрой» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.