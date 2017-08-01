Владимирских десантников ждут в Загородном парке

Завтра, 2 августа, в 10.00 у мемориального комплекса «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте областного центра состоится митинг с участием ветеранов службы ВДВ, представителей городской администрации и общественных организаций.

В 10.30 состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Победы, затем участники митинга отправятся в парк культуры и отдыха «Загородный», где с 11.00 до 15.00 для них будет организована развлекательная программа: солдатский привал с полевой кухней, спортивные игры, концертные номера.

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

Фото сайта vladimir-city.ru