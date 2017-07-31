Во Владимире ремонт теплосетей у «Факела» задержали на сутки

Сегодня ночью «ВКС» обещают восстановить дорогу на перекрестке Мира-проспекта Строителей

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Движение транспорта на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей пока не восстановлено в полном объеме. Перекрыта одна полоса для движения со стороны Мира при повороте налево в сторону бывшего кинотеатра «Факел».

В центре проезжей части стоят пластиковые барьеры. Они огораживают яму, где все выходные трудились рабочие «Владимирских коммунальных систем».

С субботы по воскресенье там проходил ремонт теплосетей. В выходные инспектора ГИБДД регулировали потоки транспорта, чтобы хоть как-то ослабить нагрузку на перекресток. Автомобили проезжали в опасной близости к разрытиям, лавируя между знаками и ограждениями.

В «ВКС» обещали завершить работы к утру понедельника. Но не успели. Как сообщил «Призыву» наш источник в компании, барьеры уберут через несколько часов, в ночь с 31 июля  на 1 августа.

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