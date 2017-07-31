РСХБ и Воронежсельмаш запустили совместную программу для МСП

Россельхозбанк запустил совместную программу с ООО «Воронежсельмаш» – ведущим отечественным производителем оборудования для обработки зерна.

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Благодаря новой программе, представители сегмента МСП могут приобрести в кредит элеваторные и сушильные комплексы, комбикормовые и семенные заводы, а также зерноочистительное и транспортное оборудование по специальной цене. Скидка производителя в рамках программы составляет 5% от базовой стоимости оборудования. Данное решение позволяет существенно сократить расходы предпринимателя при запуске масштабного производства, общая экономия достигается за счет снижения стоимости приобретаемого имущества, суммы кредита и размера начисляемых процентов.

Минимальный первоначальный взнос для заемщика по кредитной программе Россельхозбанка составляет 25% от стоимости комплекса, срок кредитования – до 8 лет.

Ассортимент ООО «Воронежсельмаш» включает порядка 100 наименований техники и оборудования для очистки, сушки и хранения зерна. В настоящее время предприятие реализует свою продукцию посредством более 60 дилерских центров в России и за ее пределами.

Данная программа является продолжением реализованных партнёрских программ РСХБ с крупнейшими отечественными производителями техники и оборудования. Совместные программы Банка направлены на снижение затрат предпринимателей при приобретении основных средств.

С подробностями программы можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

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