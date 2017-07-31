С «Ростелекомом» родители могут контролировать виртуальную жизнь ребенка

Интернет – это универсальный источник информации, но в последнее время там появляется все больше рекламы, которую нельзя видеть детям.

Как показал опрос «Лаборатории Касперского», в России около половины родителей (45%) уверены, что их дети сегодня гораздо больше узнают о жизни из Интернета, нежели из своего опыта в реальности. При этом 22% из них признались, что не могут проконтролировать то, что ребенок видит или делает в сети. 40% родителей переживают из-за растущего числа интернет-угроз, с которыми могут столкнуться их дети.

Чтобы оградить своего ребенка от шокирующего рекламного контента и перехода на нежелательные сайты, «Ростелеком» совместно с «Лабораторией Касперского» разработал уникальный инновационный продукт – «Kaspersky Safe Kids». С помощью этого полезного сервиса родитель сможет контролировать виртуальную жизнь ребенка. Эта опция, позволяет предотвратить негативное воздействия интернета и компьютера на ребенка. С данным приложением юные пользователи могут заниматься интернет-серфингом без риска открыть фишинговый сайт или ресурс с неприемлемым содержимым. Сервис также позволяет взрослым отслеживать действия ребенка в интернете, провести аналитику его активностей на своей страничке в социальной сети. Например, в режиме реального времени следить за постами, в которых упоминается любимое чадо, а также видеть изменения в составе друзей в социальных сетях. Кроме этого, родитель сможет видеть, где его отпрыск находится в данный момент времени, а также управлять приложениями и временем на игры.

Данная функция доступна абонентам «Ростелекома», которые пользуются услугами Домашнего или Мобильного Интернета. Подключить данную опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». О том, как зарегистрироваться в личном кабинете, привязать к нему услуги и воспользоваться продуктом «Kaspersky Safe Kids», можно узнать на сайте.