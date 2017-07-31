За ремонт дворов придется платить собственникам

Региональные власти решают, у кого есть шансы попасть в программу благоустройства дворов 2018 года, которая финансируется за счет федерального бюджета. Желающих много, а свободных мест в разы меньше. Будет такой же отбор (а может, и жестче), как и в этом году. Так, этой весной подали заявки собственники 1067 дворов со всей области, а взяли в программу всего 244 двора.

– Главные условия реализации программы «Формирование комфортной городской среды» останутся теми же. В Минстрое подтвердили, что финансирование на следующий год будет. Две трети средств пойдет на благоустройство дворов, одна треть – на благоустройство общественных пространств, – прокомментировала замдиректора департамента ЖКХ области Елена Семенова. – Программой предусмотрено финансовое участие собственников жилья.

Самая важная новость для жителей – необходимость доплаты за ремонт дворов. Потому что пока не ясно, в каком виде сохранится бесплатный перечень работ, который был утвержден на этот год. Останется ли бесплатным ремонт проезжей части, тротуаров, установка лавочек и урн, а также наружного освещения, или какой-то из видов перейдет в платный перечень? Сегодня 5% от сметы платят те собственники, которые на общем собрании решили обустроить на дворовой территории парковку, детскую или спортивную площадку, поставить тренажеры. К примеру, во Владимире собственники 25 многоквартирных домов согласились доплатить за благоустройство дворов. Суммы совершенно разные – от 5 до 49 тысяч рублей.

Региональные власти уверены, что наличие софинансирования собственников усилит контроль за работами и общим содержанием дворов. Дескать, чем больше своих денег вложат жители, тем внимательнее и бережнее они будут относиться к общедомовому имуществу.