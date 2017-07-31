Во Владимирской области два автомобиля разрушили опоры ЛЭП

Обе аварии произошли в одно и то же время – в полдень, но с разницей в сутки. В субботу в деревне Глубоково Петушинского района «пятерка» сшибла на обочине опору ЛЭП. Водитель с места ДТП скрылся. Его так и не нашли. В салоне остался пассажир, 51-летний мужчина. Врачи «скорой помощи» диагностировали у него перелом плечевой кости.

На следующий день, в воскресенье, в Суздальском районе 28-летний водитель «Chevrolet Aveo» не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в опору ЛЭП. Этот скрываться не стал, да и не до того было: из-за аварии пострадал и он, и его пассажир.

Два эпизода со столбами пополнили и другие случаи, где водители «бодались» с самыми разными предметами. В Суздале в воскресенье «Renault Logan» под управлением 43-летнего мужчины вылетел в кювет, где врезался в дерево. Водителя госпитализировали.

А на федеральной трассе в Петушинском районе 35-летний водитель «ГАЗели» умудрился въехать в придорожное кафе, стоявшее на противоположной стороне проезжей части. В результате ДТП пострадало трое: водитель и два пассажира.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области