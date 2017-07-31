В Клязьму выпустят 30 тысяч мальков стерляди

Запуск мальков, по сообщению управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Владимирской области, – необходимая мера по устранению негативных последствий работ по реконструкции осушительной сети мелиоративного объекта «Селекша – Плоска» в Юрьев-Польском районе.

Дело в том, что реализация проекта может снизить численность рыбы в реках Плоска (притоке Лубянки) и Селекша (притоке Нерли).

Для восстановления рыбных запасов в одном из рыбоводных хозяйств Нижегородской области было приобретено 30435 мальков стерляди, которых завтра выпустят на волю в районе Гороховца.

Практика пополнения водных ресурсов после реконструкции старых и строительства новых объектов – обычное явление. В прошлом году специалисты “Владупродора” выпустили в Клязьму 47 тысяч мальков стерляди. Вклад в экологию был обусловлен реконструкцией моста на Южном объезде.

В любом случае поохотиться на стерлядь не удастся. Во Владимирской области действует запрет на вылов этого вида рыбы. Да и из мальков, которых выпустят завтра в естественную среду, по прогнозам специалистов, до возраста половой зрелости доживут только треть особей.