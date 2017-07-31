В Петушинском районе игорный бизнес «крышевал» полицейский

С середины апреля 2014 года по май 2017-го оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району неоднократно получал взятки от лиц, осуществляющих незаконную игорную деятельность на территории района. За денежные вознаграждения на общую сумму 1600000 рублей полицейский сообщал служебную информацию о запланированных проверках.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Если его вина подтвердится, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет уголовное наказание в соответствии с законодательством, пояснили в пресс-службе регионального УМВД. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.

Понесут наказания и сами организаторы незаконного бизнеса.

Как рассказали в пресс-службе Следкома, в апреле 2016 года шестеро местных жителей, состоящих в приятельских и родственных отношениях, создали на территории городов Петушки и Покров сеть игорных клубов.

По трем адресам они разместили игровое оборудование для проведения азартных игр посредством сети Интернет, наняли обслуживающий персонал.

Противоправная деятельность была пресечена на минувшей неделе в ходе совместной операции Следственного комитета и МВД, в игорных заведениях изъято оборудование, компьютерная техника, документация.

При этом, как установило следствие, нелегальный бизнес в этих заведениях Петушинского района фактически существовал с лета 2014 года, менялись члены группы, кто-то выходил из «теневиков», один из организаторов умер, но противоправную деятельность подхватывали другие лица из числа знакомых и родных.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

Фото: http://tv-rb.ru/novosti/from_the_internet/in_ufa_the_police_dismantled_a_clandestine_gambling_club_/