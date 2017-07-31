Владимирский ипотечный фонд выбрал «МегаФон»

Сотрудничество началось с одного «пробного» номера, на сегодняшний день уже почти 50 мобильных корпоративных номеров Владимирского ипотечного фонда переведены в сеть «МегаФон». Предпосылками перехода от другого оператора стали положительные отзывы о качестве услуг МегаФона и высокий уровень сервиса.

Оператор также предоставляет Владимирскому ипотечному фонду комплексные технологические решения для организации «умной телефонии». Услуги «Бесплатный номер 8-800» и «Виртуальная АТС» позволяют оптимизировать систему входящих и исходящих звонков, повысить эффективность сотрудников отделов по работе с клиентами.

«Комплексный подход и гибкая «политика контактов» – наши главные принципы в работе с корпоративными клиентами. Мы стараемся собрать полный портфель услуг, максимально адаптировать его под нужды клиента и обеспечить оперативную, эффективную техническую поддержку. Мы рады партнерству с Владимирским ипотечным фондом и, я надеюсь, продолжим эффективно взаимодействовать в дальнейшем», – прокомментировал директор Владимирского отделения компании «МегаФон» Иван Власов