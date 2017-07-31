В четырёх районах области восстанавливают энергоснабжение

Сегодня утром волна грозового фронта вызвала локальные отключения электроснабжения нескольких сельских населённых пунктов в Александровском, Селивановском, Судогодском и Киржачском районах. На данный момент там идут восстановительные работы, в которых задействовано 8 бригад в количестве 17 человек и 8 единиц техники. По сообщению «Владимирэнерго», электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время.

Энергетики работают в режиме повышенной готовности вторые сутки. Вчера вечером из-за грозы электроснабжение было нарушено в нескольких населённых пунктах Гусь-Хрустального, Судогодского и Меленковского районов.

На места повреждений также незамедлительно выезжали бригады, для запитывания социально значимых объектов применялись резервные источники электроснабжения. Эти меры позволили минимизировать негативные последствия и восстановить электроснабжение потребителей.

В регионе сохраняется неустойчивая погода, в связи с чем энергетики предупреждают о возможных локальных перебоях в электроснабжении по распределительной сети. Центр управления сетями филиала в постоянном режиме ведет контроль обстановки в регионе. По всем вопросам, касающимся электроснабжения, жители области могут обращаться по телефону Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00.

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