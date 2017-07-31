Суздальские колокола звонили по Тарковскому

В Суздале на месте съемок фильма «Андрей Рублёв» в выходные открыли памятник режиссеру Андрею Тарковскому. На берегу Каменки, возле Спасо-Ефимиева монастыря появилась внушительная композиция (более 4,5 метров в высоту!) – колокол, возле которого стоят сам Андрей Тарковский и два главных героя его фильма: иконописец Андрей Рублёв и литейщик Бориска.

Автор памятника, скульптор – Мария Тихонова – работала над монументом три года. Его сюжет взят из новеллы «Колокол». На открытии монумента приехал исполнитель роли Бориски – актёр Николай Бурляев. В компании с ним открывали памятник сын Андрея Тарковского – Арсений, а также коллеги Бурлява по актерскому цеху – известные и любимые: Александр Панкратов-Черный, Борис Токарев, Александр Балуев. Также на открытии присутствовала дочь исполнителя роли Андрея Рублёва – Лариса Солоницына.

На постаменте выгравированы имена сценариста фильма Андрея Кончаловского, режиссера-постановщика и актеров, исполнителей ролей.

В этом году исполнилось 85-лет со дня рождения режиссера. Присутствовавшие уверены: памятник должен и может стать напоминанием того, «каким может быть и должен быть русский кинематограф».

Фото: Rg.ru