Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц, публично призывавших к осуществлению террористической деятельности.

По сообщению пресс-службы регионального УФСБ, эти люди – сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Они были задержаны чекистами в Московской области.

Подозреваемые, выходцы из стран Центрально-Азиатского региона, поддерживали контакты с членами «ИГ», находящимися на территории Сирийской Арабской Республики. Они, по выводам следствия, ожидали конкретных указаний главарей по закупке огнестрельного оружия, необходимых комплектующих для изготовления СВУ и по подбору объектов для совершения террористического акта.

В ходе проведенных опросов задержанные лица подтвердили факты контактирования с членами международной террористической организации и сообщили, что хотели совершить теракт, а после – выехать в Афганистан для вступления в одно из формирований «Исламской группировки».

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