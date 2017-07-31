В Коврове обещают реанимировать медицинский долгострой

Дело так называемого «легендарного ковровского долгостроя» – сдвинулось с мертвой точки, – сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. Из областного бюджета на разработку проекта реконструкции здания выделено 10 миллионов рублей.

Торги уже проведены – победителем стала владимирская компания, которая должна сдать готовый проект до 30 ноября текущего года. Но это будет лишь документ. А дальше потребуются средства на завершение строительства, и это уже совсем другие суммы. Тем не менее, сообщает «Белый дом», есть договорённости с облздравом о том, что реконструкцию центра завершат в течение 2-3 лет.

Строительство теркорпуса началось еще в начале 90-х годов прошлого века. В пятиэтажном здании планировали разместить диагностическое и лучевое отделения, физиотерапию, терапевтическое отделение, резервное акушерское отделение и гинекологию. В здании даже частично установили сантехнику, вставили рамы и застеклили окна. А потом, как это часто бывает, закончились деньги. Стройку «заморозили».

В марте текущего года на встрече с ковровчанами директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин сообщил, что корпус будет достроен и в нем разместится современный родильный дом с перинатальным центром.

Фото: http://www.ikovrov.ru/images/stories/articles/2016/07072016/terkorpus/