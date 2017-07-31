Любительницу кошек обязали навести порядок в доме

Фрунзенский суд Владимира рассмотрел иск жильцов одного из домов по улице Каманина, уставших мириться с антисанитарными условиями в квартире соседки.

Жители общежития, обратившиеся с иском в суд, указали, что женщина содержит комнату в антисанитарии, не выносит мусор, приносит хлам с помоек, содержит кошек и не убирает за ними. Из комнаты на весь дом идет неприятный запах, появляются тараканы и блохи.

Истцы просили суд обязать соседку убрать мусор, покрасить стены и потолок, проветрить помещение и избавиться от мух и блох в помещении. На это ей дан срок в один месяц.

Как сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда города Владимира, ответчик исковые требования признала и согласилась сделать уборку.

Фото: http://img-2006-03.photosight.ru/24/1340406.jpg