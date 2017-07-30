В Мещёре обнаружили тайник яйцевидный

Новый вид семейства Орхидных был обнаружен в северной части национального парка «Мещёра» – тайник яйцевидный (Neottia ovata). Как сообщила старший научный сотрудник НП «Мещёра» Анна Возбранная, этот вид занесен в Красную книгу Владимирской области, и численность его сокращается.

Хотя ареал произрастания тайника яйцевидного широк – это большая часть Европы, Кавказ, Западная Сибирь, Малая и Средняя Азия, – растение всё-таки редкое. Оно внесено во многие российские региональные Красные книги, также охраняется в Белоруссии, на Украине и в Армении.

На Украине Neottia ovata называется зозулиньи (кукушкины) слёзы, вероятно, из-за формы цветочков, напоминающих падающую капельку. Согласно тамошней легенде, кукушка плакала над цветами тайника в праздник Воскресения, и её слёзы остались мелкими пурпурными точечками на лепестках.

По данным книги ботаника Алексея Петровича Серёгина «Флора Владимирской области», в нашем регионе насчитывается всего 7 точек произрастания тайника яйцевидного. Он обитает в лесах с участием широколиственных пород, ельниках и черноольшанниках вдоль ключевых болот, обычен на известковых почвах.

Местонахождение растения в парке связано с искусственным источником кальция, которым является щебень на обочине автомобильной дороги.

– В момент обнаружения растение цвело, а значит его возраст более 10 лет, так как семена прорастают подземно, наземный побег появляется на четвёртый год, а зацветает растение на 11-15 год после прорастания, – сообщила Анна Возбранная, вместе с методистом по экологическому просвещению Еленой Теняковой изучившая «краснокнижное» растение.

Тайник яйцевидный стал 822-м видом для флоры национального парка «Мещера». Беспокоит сотрудников парка только то, что местообитание растения очень уязвимо: съехавшая на обочину машина, выброшенный из окна автомобиля мусор или трактор, прочищающий обочину дороги, способны уничтожить растение.