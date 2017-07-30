Во Владимирской области почти 8000 водителей оштрафовано за тонировку

За полгода во Владимире около полутора тысяч водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует техрегламенту. На боковых передних стеклах не должно быть тонировки вообще, так как уровень светопропускания не может быть ниже 70%. Как видим, нарушителей в областном центре оформляют достаточно. Именно поэтому внеплановый рейд по тонировке прошел на владимирской посту ГИБДД.

Традиционно попадаются столичные жители на очень престижных иномарках. У некоторых в машинах уже установлено специальное оборудование, которое при нажатии кнопки в салоне опускает тонировку. Дружинники, стоящие в 300 метрах от поста, видят тонировку и передают данные по рации, а к инспекторам ДПС эта машина подъезжает со светлыми стеклами. Говорят, такая дополнительная опция стоит порядка 90 тысяч рублей. Съемные шторки и пленки, которые водители вручную открепляют при приближении инспекторов, в разы дешевле. Тем не менее, устанавливая ту или иную съемную тонировку, нарушители не экономят на штрафах, а исключают возможность получить «опасное» требование, из-за которого может грозить административный арест до 15 суток.

Командир ОБ ДПС УГИБДД РФ по Владимирской области Михаил Федоров:

– Водителю выдается требование об устранении причины задержания, то бишь удаления тонировки со стекол. В случае если водитель совершает повторное нарушение, то предусмотрен административный арест до 15 суток. Большинство водителей игнорирует это требование.

– Сегодня во Владимирской области имеется судебная практика по таким случаям. Сроки небольшие. Зависят от состава и количества предыдущих нарушений.

За час рейда инспектора оформили 7 любителей тонировки. Двое из них – с ивановскими номерами. Водитель «Lexus» категорически отказался разговаривать с журналистами, но не возражал против тщательной проверки светопропускания стекол инспекторами ДПС. Передние стекла пропускает всего 27% света. Очень мало. На водителя составили протокол. Штраф – 500 рублей. Если успеет в течение 20 дней со дня оформления, то заплатит половину суммы.