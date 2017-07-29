После принятия закона во Владимирской области исчезли живодёры

Под действие закона Владимирской области, принятого год назад и ужесточившего наказание за жестокое обращение с животными, не попал ни один человек. Нормативный акт был принят Законодательным Собранием в июле 2016 года, однако правоприменительной практики по нему не наработано.

Из этого можно сделать вывод, что либо жители Владимирской области поголовно холят и лелеют всех зверушек – как домашних, так и «бродяжек», либо административные комиссии при муниципалитетах в этом направлении бездействуют. Последнее вернее.

Как разъяснил «Призыву» один из инициаторов принятия закона – депутат ЗС Вячеслав Картухин, именно муниципалитеты должны налагать штрафы на тех, кто жестоко обошёлся с братьями нашими меньшими, из-за чего те погибли или получили увечья.

На виновных (если нет оснований привлечь их к уголовной ответственности) административная комиссия вправе наложить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей – это если речь идёт об обычных гражданах. В случае с должностными лицами штраф составляет от 10 до 15 тысяч рублей, с юридическими – от 15 до 100 тысяч.

Вячеслав Картухин по просьбе «Призыва» сделал запросы в территории, поинтересовавшись, как же реализуется закон, принятие которого инициировал он, депутат Ольга Хохлова и прокурор области Игорь Пантюшин. Оказалось – никак. Нет прецедентов.

Между тем, год назад принятию закона предшествовал всплеск общественной активности: люди выходили на массовые акции, протестуя против отвратительных фактов живодёрства, совершённых, прежде всего, подростками. Во Владимире, к примеру, в июне прошлого года огласку получило зверское убийство котёнка двумя учащимися школы № 31. Более 10 000 подписей собрала петиция на change.org, призывающая строго наказать негодяев.

Сейчас страсти по человеческой жестокости в отношении к животным отнюдь не утихли – зоозащитники и просто нормальные люди ждут (и активно будируют) принятие закона «Об ответственном обращении с животными» теперь уже на федеральном уровне. Первое чтение в Госдуме проект нормативного акта прошёл ещё в 2011 году, но на том дело и стало. Второе чтение планировалось весной 2017, теперь речь идёт уже об осени.

Законопроект, в частности, предусматривает отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в места обитания; запрещает работу контактных зоопарков и передвижных дельфинариумов; вводит понятие «потенциально опасные породы собак» (животных из этого списка нельзя будет выгуливать без поводка, а также без намордника) и содержит ещё много новаций.

По последним данным, его могут принять до конца нынешнего года. Однако, как показывает правоприменительная практика Владимирской области, утверждение закона ещё не гарантирует его выполнения. Хотя, конечно, манкировать федеральный нормативный акт окажется труднее хотя бы потому, что он регулирует очень широкий круг вопросов.

Фото: https://mansden.ru/wp-content/uploads/2016/11/4митинг.jpg