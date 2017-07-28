Александровских чиновников распустят по домам

На прошедшем заседании городского Совета депутаты проголосовали за ликвидацию администрации города Александрова.

Как сообщают наши коллеги из райцентра, рассмотрение вопроса коротким спичем напутствовал глава города Владимир Толстов. Он отметил, что к этому решению муниципалитет двигался уже три года, и предложил ускорить процесс.

Народные избранники с ним согласились, проголосовав за ликвидацию администрации. Прокомментировать «Призыву» принятое решение Владимир Алексеевич по телефону отказался. Известно, что полномочия, возложенные на городскую исполнительную власть, будет исполнять администрация Александровского района. Соответствующее изменение в Устав муниципального образования было принято ранее.

Сам Владимир Толстов сложит полномочия в сентябре. Немногочисленные работники мэрии останутся на рабочих местах до 1 октября нынешнего года.

Таким образом, Александров присоединился к райцентрам, которые передали полномочия из города в район. Подобные решения ранее приняли в Камешково и Юрьев-Польском. А вот в Собинке начавшийся, было, процесс объединения не заладился: там сейчас работают и мэрия, и райадминистрация.

Если говорить о бюджетной выгоде от передачи полномочий, то она весьма спорна. Как правило, для сокращенных чиновников находят вакансии в муниципальных предприятиях или на госслужбе. Что касается конкретных цифр, то, к примеру, при сокращении чиновников в Камешково речь шла об экономии на фонде зарплаты, канцелярских и иных расходах в 2016 году около 5 млн рублей в год.

Фото:http://www.poolemc.org.uk