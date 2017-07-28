В I полугодии 2017 года РСХБ увеличил портфель действующих платежных карт на 10%

В I полугодии 2017 года Россельхозбанк выпустил более 900 тысяч платежных карт, что на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Из общего объема карт, эмитированных за...

10 0
10 0

В I полугодии 2017 года Россельхозбанк выпустил более 900 тысяч платежных карт, что на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Из общего объема карт, эмитированных за январь-июнь текущего года, порядка 6% приходится на кредитные карты, 94% – дебетовые.

По состоянию на 1 июля 2017 года портфель действующих карт Банка превысил 4 млн штук, увеличившись с начала года на 10%.

Банк продолжает активно развивать направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания. В I полугодии 2017 года были запущены высокотехнологичные платежные сервисы Android Pay и Samsung Pay для держателей карт Mastercard. Кроме того, Банк первым в России начал выпуск кобейджинговых карт «Мир-UnionPay» и приступил к обслуживанию бесконтактных карт QuickPass платежной системы UnionPay в собственной сети POS-терминалов.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы