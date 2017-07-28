Из-за ремонта теплосетей приостановят движение в районе «Факела»

Компания «Владимирские коммунальные системы» сообщает, что в ходе гидравлических испытаний выявлены дефекты на магистральных тепловых сетях. Требуется срочный ремонт. Придется разрыть дорогу на перекрестке улицы Мира и проспекта Строителей. В две смены будут работать 37 человек и 11 единиц техники.

Две трети дороги улицы Мира (в районе АЗС) перекроют уже этой ночью. Поток транспорта двинется по встречной полосе. По такой схеме машины и автобусы будут ездить до 30 июля. Хотя ездить вряд ли придется. Будут стоять. Здесь и в обычные будние дни скапливаются пробки. Основной поток идет налево, в сторону бывшего кинотеатра «Факел», но немало и тех, кто поворачивает направо на проспект Строителей или едет прямо по улице Белякова на «Пекинку».

Одну треть дороги (со стороны бывшего рынка «Факел») закроют с 30 по 31 июля.

В ближайшие три дня транспортный коллапс здесь обеспечен. Водителям личного транспорта стоит искать пути объезда.