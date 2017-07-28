Бездомные, но безопасные звери с бирками пользуются спросом

На днях мэрией расторгован еще один контракт на отлов, стерилизацию и вакцинацию бездомных собак. Более 3,8 миллиона рублей выделили на 5 месяцев текущего года. По расчетам специалистов, денег хватит на отлов 512 животных. Их всех в обязательном порядке сначала помещают на карантин, делают анализы, прививки, а потом стерилизуют или кастрируют. Этот контракт вновь выиграла фирма «Амест», которая занимается отловом животных. Все остальные мероприятия по отдельному договору с «Аместом» выполняет ветклиника и приют «Атлант».

На днях замглавы администрации Сергей Литвинкин рассказал, что «безопасных» зверей будут чипировать и вешать на них бирки. По его словам, подрядчик согласился это делать на выделенные деньги. Любопытно, что в компании «Амест» эту информацию не подтвердили, сообщив, что прежде даже не делали расчеты подобных расходов. Посоветовали узнать в приюте «Атлант». Его директор Лариса Гвоздева сообщила радостную новость: ни одного стерилизованного и вакцинированного по муниципальному контракту животного не оставят без желтой бирки.

– Мы закупили свыше 1000 импортных желтых бирок. Вставляем их в уши. И даже если кто-то потеряет или вытащат, все равно у такого животного останется приметная дырочка в ухе. Собаку видно издалека, – сказала Лариса Гвоздева. – А чипы на сегодня стоят очень дорого, и они совершенно неудобны для бездомных собак. Надо ее сначала поймать, чтобы узнать стерилизована или вакцинирована она.

Кстати, еще одна хорошая новость в том, что в приюте каждый день забирают двух бездомных стерилизованных собак и кошек. Бездомные и безопасные пользуются двойным спросом.

К сведению: заявки по отлову бездомных животных можно подать по телефону 33-27-77.