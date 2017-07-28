Лыбедскую магистраль и улицу Гагарина соединят по-новому

На электронной площадке госзакупок выставлен муниципальный контракт на строительство правостороннего съезда с Лыбедской магистрали на улицу Гагарина.

Стоимость работ оценена в 13,4 миллиона рублей. Торги намечены на 17 августа со сроком выполнения 36 календарных дней. А это значит, что примерно к октябрю новая дорога будет готова.

Правый поворот изначально был предусмотрен в проекте строительства Лыбедской магистрали, но затем его исключили. Для того чтобы проложить новый участок дороги, требовалось расселить жильцов старых домов, попавших в зону строительства. А таких трат казна не тянула.

Ныне действующая развязка между Гагарина и Лыбедью несовершенна. Со стороны Гагарина при повороте направо одной полосы явно недостаточно, все время возникают заторы из-за заужения проезжей части.

Мало и одной полосы налево со стороны Ерофеевского спуска по направлению в центр. Новый правосторонний съезд должен ликвидировать эти трудности.

Длина «смычки» между улицей Гагарина и магистралью будет 194 метра, ширина – 5 метров. Дополнительно в рамках контракта сделают тротуар, дождевую канализацию и наружное освещение.