Памятник Грозному может не прижиться и в Москве

Судьба многострадального памятника, который изначально должен был обосноваться в Александрове, вновь под вопросом. Казалось бы, пару дней назад монумент обрел свое пристанище в столице. Он появился на «Аллее правителей», созданной Российским военно-историческим обществом в Петроверигском переулке Москвы, в среду, 26 июля рядом с 33 бюстами российских правителей: от князя Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского.

Но спокойствие длилось недолго. Депутаты Мосгордумы заявили, что памятник Ивану Грозному установлен в столице незаконно и его необходимо демонтировать. Решение об установке памятников должны приниматься комиссией Мосгордумы по монументальному искусству, а потом утверждаться на заседании депутатами. В случае с монументом Ивану Грозному этого сделано не было.

Вопрос о демонтаже депутаты планируют рассмотреть в сентябре. Повторная установка монумента будет возможна лишь при получении разрешительных документов.

Как сообщил агентству городских новостей Москва исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, организация не планирует демонтировать скульптуру.

– Никто не устанавливал памятник Ивану Грозному в традиционном понимании этого выражения. Это музейный экспонат, который выставлен на земле, находящейся у нас в пользовании. Это точно так же, как памятники Александру I и Николаю I, которые есть в Российской академии художеств Зураба Церетели. Мы просто вынесли музейный экспонат на улицу. Он находится не в публичном пространстве, а на территории музея РВИО. Поэтому мы ничего демонтировать не собираемся, – сказал Кононов.

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