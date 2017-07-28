Владимирский мусор пустят на дизайнерскую переработку

Сегодня в Суздале открылось несколько необычных арт-объектов. Город получил их абсолютно бесплатно.

Их авторы – участники фестиваля «Ленд-арт», который впервые прошёл в нашей области. Прелесть этого направления в искусстве в том, что творцы не тратятся на материалы. В ход идут подручные средства: ветки, сено, сучья. Вот и участники команды, создавшей композицию «Взрыв эмоций», – Елена Хрисанова, Елизавета Милевская, Галина Харитонова – использовали минимум материалов, но максимум фантазии. На создание композиции ушло 2,5 дня. Работу не прекращали ни в дождь, ни в зной. Но по поводу исцарапанных рук и обгоревших плеч не переживают. Говорят, что удовольствие от работы получили огромнейшее. Эскиз родился на месте. Вдохновил, конечно же, сам Суздаль и его аура.

Елизавета Милевская считает, что название их композиции у каждого может родиться своё.

– Мы передали свои чувства, – рассказал она. – Встретились, увидели старые храмы, познакомились с нашими чудесными педагогами и постарались передать переполнявшие нас эмоции. Так родился этот объект, который будет выражать нашу радость, эмоции, любовь, восторг.

Но при этом каждый может увидеть здесь что-то своё. Не эмоции, а мысли, интересные процессы в голове, идеи, которые рассыпались. Нет определенной привязки к определённому названию.

Творили дизайнеры в окрестностях старейшего туристического комплекса. Здесь же проходили мастер-классы. Причём обучали ребят гуру отечественного дизайна: преподаватели Сибирской школы флористики и дизайна, чемпионы России по профессиональной флористике Роман Штенгауэр и Вадим Казанский. Они также создали свою композицию.

Работа МарииХесус Миранды, основательницы школы флористики под Барселоной, совершенно гармонично вписалась в суздальский пейзаж. Она находится возле пешеходного моста, под которым плещутся утки.

На память о суздальском «Лэнд-арте» тут останется пять работ. Авторы рассчитывают, что их творения простоят как минимум до конца сезона.

Дизайнер, организатор «Ленд-арта» в Суздале Наталья Наянзина обо всех конкурсантах отзывается очень высоко. Она признаётся, что в следующем году хотела бы провести подобный фестиваль во Владимире. На её взгляд, во Владимире есть пространства для стильных дизайнерских решений молодого искусства.

– Можно провести подобный фестиваль в городской среде, а можно в парке «Дружба» или Загородном. В любом случае можно найти место под арт-объекты из чисто природных материалов. Я не вправе оценивать нынешние идеи благоустройства города Владимира, но могу предложить свои – интересные, сильные, современные, – отметила она.